Quali serie MCU potrebbero essere targate Marvel Spotlight dopo Echo?

Con la nascita di Marvel Spotlight entriamo nella divisione "più realistica" dell'MCU. In poche parole con Marvel Spotlight lo spettatore potrò godersi un singolo show senza la necessaria conoscenza dell'intero franchise. Se i Marvel Studios hanno dedicato questa divisione a progetti "autonomi", quali serie ne faranno parte?

Sappiamo che Marvel Spotlight abbraccerà Echo ( malgrado sia a tutti gli effetti un sequel di Hawkeye) e nulla di più, ma possiamo iniziare a fare le prime ipotesi. Seguendo i principi dichiarati dai Marvel Studios, anche Daredevil: Born Again potrebbe diventare una serie targata Marvel Spotlight in quanto sembra altamente improbabile che Matt Murdock si unisca agli Avengers e alla saga del Multiverso. Tra le serie in arrivo, spicca anche Wonder Man, sebbene dal destino incerto, con protagonista Yahya Abdul-Mateen II nei panni dell'eroe Simon Williams: Marvel Spotlight potrebbe inglobare maggiormente supereroi meno coinvolti nella saga principale. Wonder Man sarà uno di questi?

L'annuncio di una seconda stagione di Moon Knight ha fatto saltare i fan di gioia: tra le serie più riuscite dell'MCU, Moon Knight 2 potrebbe rientrare facilmente nel canone (ancora non del tutto chiaro) di Marvel Spotlight in quanto si tratta di una serie piuttosto autonoma. Infine, se parliamo di rumor non possiamo che citare Ghost Rider e la possibilità che una nuova serie TV con protagonista il centauro maledetto in quanto le parole pronunciate da Brad Winderbaum, responsabile dello streaming della Marvel sono state estremamente specifiche in riferito a Marvel Spotlight: "proprio come i fan dei fumetti non avevano bisogno di leggere Avengers o I Fantastici Quattro per godersi un fumetto di Ghost Rider", sarà stato un caso? O un nuovo progetto su Ghost Rider debutterà (per davvero) per Marvel Spotlight?

Staremo a vedere: noi vi aggiorneremo come sempre su tutte le novità!