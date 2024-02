Questa serie Netflix ha appena superato Reacher nella classifica streaming

Oltre le 3 serie Tv Netflix a cui dovreste dare un’occhiata questa settimana, c’è una serie della piattaforma streaming che ha superato Reacher in termini di visualizzazioni generali nell’ultimo periodo di gennaio.

Stiamo parlando di Griselda, la serie originale Netflix con protagonista Sofia Vergara. Secondo Nielsen, portare di analisi data, Griselda è stata vista per un ammontare di 1.6 miliardi di minuti dal pubblico, scavalcando Reacher che aveva accumulato 741 milioni di minuti di Streaming. Griselda si trova al momento sesta nella top 10 delle serie più viste su Netflix Italia.

Sofia Vergara interpreta proprio “Griselda Blanco, conosciuta come la Madrina o la Regina della Droga, responsabile di centinaia di omicidi tra gli anni '70 e '80, che riuscì ad accumulare un'autentica fortuna. Famosa per la sua crudeltà e per la violenza, Blanco era amica d'infanzia di Pablo Escobar e dopo un'infanzia difficile, dalla Colombia si trasferì negli Stati Uniti. Dapprima a New York e poi a Miami. Griselda Blanco si fece molti nemici nel corso della sua carriera criminale e dopo essere stata arrestata trascorse vent'anni in un carcere della Florida.” La serie ha conquistato critica e pubblico, ottenendo indici di gradimento rispettivamente del 87% e del 71% sull’aggregatore di recensioni Rotten tomatoes.

Scoprite assieme a noi le 5 serie fantasy da recuperare assolutamente su Netflix.