Una nuova serie Netflix batte Mercoledì e diventa lo show con più visualizzazioni!

Mercoledì ha saputo conquistare diversi record da quando ha debuttato su Netflix alla fine dello scorso novembre e da allora aveva mantenuto un dominio praticamente assoluto per quanto riguarda i minuti di visualizzazioni complessivi ottenuti settimana dopo settimana. Con il 2023, le gerarchie sono cambiate e una nuova serie Netflix l'ha scalzata.

La seconda stagione di Ginny & Georgia ha totalizzato 2,52 miliardi di minuti di visualizzazioni nella prima settimana del 2023, dal 2 all'8 gennaio. Questi numeri sono particolarmente impressionanti se si considera che i nuovi episodi sono stati diffusi solo il 5 gennaio. Questo ha fatto precipitare il recente successo di Netflix Mercoledì al terzo posto della classifica, con 1,03 miliardi di minuti visti in quella settimana.

La serie di Netflix Kaleidoscope, un thriller incentrato su una grossa rapina i cui episodi possono essere visti tranquillamente in qualsiasi ordine preferito dallo spettatore, si è piazzata al secondo posto con 1,64 miliardi di minuti visti dal suo debutto il 31 dicembre.

Ginny & Georgia segue Ginny Miller, una quindicenne che si rivela ben più matura della madre trentenne, Georgia, nell'immaginaria cittadina del New England di Wellsbury, dove Georgia decide di stabilirsi con la figlia e il figlio Austin per dare loro una vita migliore di quella che ha avuto lei. La serie è interpretata da Brianne Howey, Antonio Gentry, Diesel La Torraca, Jennifer Robertson, Felix Mallard, Sara Waisglass, Scott Porter, Raymond Ablack, Katie Douglas e Chelsea Clark.

Date le dinamiche della serie, qualcuno l'ha già definita l'erede di Una mamma per amica.

"Sapete qual è la cosa più bella? Netflix si è fidata molto di noi con la storia di questa stagione", ha spiegato la creatrice Sarah Lampert in una recente intervista a Deadline. "Il che è stato meraviglioso perché abbiamo potuto esplorare diverse modalità, come l'episodio otto e nove e il formato tarantiniano, facendo cose strane con l'intera trama della seconda stagione. La cosa che preferisco dello show è che è sempre in evoluzione e in cambiamento, e dato che tocchiamo così tanti toni diversi all'interno dello show, possiamo davvero fare quello che vogliamo al momento. Quindi c'è molta libertà".