Una nuova serie Netflix batte Ozark tra i contenuti più visti: scoprite quale!

Ozark è stato un vero e proprio fenomeno in streaming per Netflix fin dalla prima stagione, quindi non sorprende che la serie con Jason Bateman abbia confermato tutto questo anche con la sua ultima stagione. La Stagione 4 di Ozark si è affermata al primo posto della Top 10 di Netflix, ma è stata spodestata da una nuovissima serie. Ecco quale!

Stiamo parlando di The Lincoln Lawyer, il nuovo adattamento televisivo del romanzo di successo del 2005 di Michael Connelly, che ha debuttato in streaming sulla piattaforma lo scorso venerdì. Il libro era stato già adattato in un film nel 2011 con Matthew McConaughey nel ruolo principale. Ora, la stessa storia è stata trasformata in serie televisiva da Netflix, con Manuel Garcia-Rulfo protagonista, e sta chiaramente incontrando il favore degli abbonati.

Avvocato di Difesa - The Lincoln Lawyer ha rapidamente scalzato Ozark dalla vetta della classifica quotidiana di Netflix. I dati di domenica della Top 10 di Netflix vedono The Lincoln Lawyer al primo posto, mentre Ozark è sceso al secondo per quel che riguarda la classifica americana; nella Top 10 italiana, Avvocato di Difesa è comunque in testa ma Ozark è più staccato (solo sesto), mentre secondo troviamo Benvenuti a Eden, serie spagnola.

Al momento non si hanno notizie di una seconda stagione di The Lincoln Lawyer, quindi sarà probabilmente la sua performance attuale a decidere se avrà un futuro o meno. L'esordio sembra essere decisamente promettente.

Nella prima stagione di Avvocato di Difesa, che adatterà il secondo libro di Connelly ("La lista") in 10 episodi, vedremo Mickey tentare di riprendere le redini della sua professione dopo un periodo di pausa, finché non si troverà tra le mani un mistero da risolvere.