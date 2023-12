Una serie Netflix è stata denunciata... Dai satanisti! Ecco cos'è successo

Non è raro che scrittori e artisti portino le compagnie in tribunale per questioni legali, ma nel 2018, una celebre serie di Netflix si è trovata ad essere al centro di una causa molto curiosa, non tanto per il motivo che ha portato entrambe le parti in tribunale, ma per l'identità dell'accusatore. Stiamo parlando, infatti, del Tempio Satanico.

Il Tempio Satanico è un'organizzazione religiosa che pretende di lottare per la separazione tra Stato e Chiesa e questa ha portato in tribunale la serie Le terrificanti avventure di Sabrina. Su queste pagine potete recuperare la recensione dell'ultima stagione.

Questa causa è particolarmente bizzarra se consideriamo l'atmosfera generale e il tema centrale di Le terrificanti avventure di Sabrina: con una protagonista che è letteralmente la figlia del diavolo e lotta per la libertà e l'emancipazione femminile, si potrebbe pensare che la serie e il Tempio abbiano molto in comune. Dopotutto, l'istituzione di culto satanico sostiene, nella sua pagina About, di "incoraggiare la benevolenza e l'empatia, rifiutare l'autorità tirannica, sostenere il buon senso pratico, opporsi all'ingiustizia e intraprendere nobili attività". Ricordiamo che Kiernan Shipka ha parlato di un possibile ritorno di Sabrina, anche se improbabile.

Forse Sabrina e il Tempio satanico la pensano allo stesso modo su molte cose, ma non è questo che conta in tribunale, almeno non in questo caso particolare. Il motivo che ha spinto il Tempio Satanico alla disputa con Netflix non aveva nulla a che fare con le credenze religiose, ma riguardava piuttosto le raffigurazioni religiose. Più precisamente, è stata chiamata in causa una statua di Baphomet che appare nella serie e che è di proprietà del Tempio Satanico.

Basata su un disegno dell'occultista francese del XIX secolo Eliphas Levi e commissionata dal Tempio Satanico all'artista newyorkese Mark Porter, la statua del Baphomet è stata ricordata dal cofondatore e portavoce del Tempio Satanico Lucien Greaves quando una copia non autorizzata è apparsa nella serie Netflix. Lo stesso Greaves ha postato un confronto fianco a fianco tra le due statue sui social, e la somiglianza è a dir poco inquietante.

Il Tempio Satanico ha così chiesto più di 150 milioni di dollari per violazione del copyright e del marchio. E per aver danneggiato la reputazione dell'organizzazione. Perché, secondo il Tempio satanico, lo show associava anche il loro amato Baphomet al male. "L'uso prominente di questo simbolo da parte degli imputati come punto focale della scuola associato al male, al cannibalismo e all'omicidio offusca e macchia il Baphomet di TST [il Tempio Satanico]", si legge in una parte della denuncia.

Il 21 novembre 2018 Variety ha reso noto che le due parti avevano raggiunto un accordo. Affermando che il Tempio Satanico voleva solo 50 milioni di dollari di risarcimento finanziario, invece di 150 milioni, il sito ha riportato che "entrambe le parti hanno raggiunto un accordo amichevole che richiede a Netflix di riconoscere gli elementi copiati della statua del Baphomet nei titoli di coda degli episodi già girati". Un accordo di riservatezza ci impedisce di sapere se l'accordo ha comportato anche un risarcimento economico.