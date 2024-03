Nella nuova serie Netflix una donna diventa... Un chicken nugget! Di cosa si tratta?

Netflix si prepara a stupire ancora una volta il suo pubblico grazie alla nuova serie tv presentata attraverso il bizzarro trailer pubblicato sulla pagina Youtube asiatica della piattaforma. Nel nuovo show, seguiremo le vicende dei protagonisti, chiamati a salvare una ragazza dopo la sua improvvisa trasformazione in un chicken nugget.

Dopo avervi consigliato la visione di una apprezzatissima serie fantascientifica su Netflix, torniamo ad occuparci delle nuove produzioni dell’azienda californiana per condividere il trailer del nuovo peculiare show che debutterà il 15 marzo 2024.

L’opera sarà l’adattamento di un webcomic in cui una ragazza viene trasformata da uno strano macchinario in una pepita di pollo, portando il padre e un suo giovane stagista alla disperazione.

Ancora non è stata annunciata la durata della serie, con l’opera originale che ha terminato la sua corsa dopo 47 episodi e che potrebbe quindi essere adattata nella sua interezza.

Lo show sarà diretto da Lee Byeong-heon e vedrà la partecipazione di Kim Yoo-jung, Ryu Seung-ryong, Ahn Jae-hong e HoYeon Jung, che già abbiamo potuto apprezzare nella prima stagione di Squid Game.

Non ci resta che attendere, dunque, per scoprire tutte le follie che verranno presentate in questo assurdo adattamento e, pronti ad immergerci in una narrazione folle ed imprevedibile, vi lasciamo al trailer di Chicken Nugget e ad una lista di altre 3 serie tv da vedere assolutamente su Netflix durante questa settimana.