Le serie Netflix Marvel fanno parte della timeline MCU? La conferma su Disney+

Dopo anni di speculazioni e ipotesi, The Defenders e le altre serie Netflix fanno ora parte della continuità del Marvel Cinematic Universe. Dopo i commenti dei dirigenti dei Marvel Studios pochi giorni fa, Disney+ ha aggiunto ufficialmente tutti gli show Marvel prodotti da Netflix alla sezione "Timeline Order" del MCU sulla piattaforma digitale.

Tutte le serie Marvel targate Netflix, da Daredevil a The Punisher e persino Iron Fist, sono state incluse nell'elenco, confermando la loro canonicità con il resto del franchise dei Marvel Studios.

Il tema della continuità era tornato a galla durante il press tour di Echo. Dato che sia Daredevil che Kingpin sono coinvolti nella serie, Brad Winderbaum, dirigente dei Marvel Studios, aveva affermato di ritenere che gli show andati in onda su Netflix fossero ormai canonici con gli altri eventi del MCU.

"Posso dire che fino a questo momento siamo stati un po' cauti su ciò che è da considerare canonico all'interno della Sacra Linea Temporale e ciò che non lo è", aveva detto Winderbaum. "Questo è nato, francamente, da un periodo in cui allo studio ci siamo detti: 'Dobbiamo essere cauti con i venditori'. Era un'altra parte dell'azienda che sviluppava il materiale per Netflix".

"Eravamo consapevoli di ciò che stavano facendo, loro erano consapevoli di ciò che stavamo facendo noi, ma c'era comunque molto da bilanciare", aveva aggiunto Winderbaum. "Ma ora che è passato un po' di tempo, ora che vediamo effettivamente quanto le storie siano ben integrate, credo che io personalmente, Brad Winderbaum, sarei sicuro di poter affermare che fanno parte della Sacra Linea Temporale".

Con Alaqua Cox, tutti i cinque episodi di Echo hanno debuttato nella giornata di oggi su Disney+. La storia di Echo rivisita il personaggio di Maya Lopez, il cui comportamento spietato mostrato a New York fa sì che i guai la raggiungano anche nella sua città natale. Per sperare di andare avanti, Maya deve affrontare il suo passato, ricollegarsi alle sue radici native americane e abbracciare il significato di famiglia e comunità. Qui le nostre prime impressioni su Echo.

Vincent D'Onofrio riprenderà il ruolo di Wilson Fisk / Kingpin e Charlie Cox quello di Matt Murdock / Daredevil. Echo sarà interpretato anche da Chaske Spencer, Tantoo Cardinal, Devery Jacobs, Cody Lightning, Graham Greene e Zahn McClarnon.