Netflix: questa nuova serie ha un punteggio (quasi) perfetto su Rotten Tomatoes!

La fine della scorsa settimana ci ha regalato tantissime novità nel campo delle piattaforme streaming, ma al di là delle classifiche e dei dati di ascolto, una nuovissima serie da poco sbarcata su Netflix è riuscita a convincere davvero tutti. La serie ha infatti raggiunto un punteggio altissimo, diremmo quasi perfetto, sul noto Rotten Tomatoes.

I fan di Kid Cudi staranno esultando perché Entergalactic è schizzato al 95% sul noto aggregatore di recensioni. La serie animata vede Jessica Williams, Ty Dolla $ign, Vanessa Hudgens, Jaden Smith e Macauley Culkin alle prese con la vita in città.

Quando sono state diffuse le prime anticipazioni di Entergalactic, molti spettatori sono rimasti colpiti dall'uso impressionante dei colori e dall'animazione accattivante. Quando la serie ha debuttato il 30 settembre, è stata subito un successo di critica. Se si aggiunge il fatto che i fan di Kid Cudi sono molto ben disposti, si hanno tutte le carte in regola per avere un successo in streaming. Per l'artista, si tratta di una conferma della decisione di espandersi e di fare qualcosa che vada oltre la musica con il proprio nome in cima al cartellone. (Anche la musica di accompagnamento sta ricevendo una spinta, dato che le persone rivisitano i loro brani preferiti dopo aver visto le puntate dello show).

Parlando con Variety di recente, Kid Cudi ha parlato dei suoi obiettivi per il disco e della serie animata. Sebbene in Italia non sia così noto come negli Stati Uniti, l'artista produce dischi da ormai oltre dieci anni. Per "l'uomo sulla luna" è arrivato il momento di fare qualcosa di diverso ed è difficile metterlo in discussione con i risultati ottenuti al momento.

"Voglio che le persone si sentano speranzose che la loro anima gemella sia là fuori nel mondo", ha detto Cudi. "Non sono stato abbastanza fortunato da trovare quella persona, ma l'ho fatto per ricordare a me stesso che 'Scott, la tua persona potrebbe essere là fuori. Potresti vivere un momento magico come questo con qualcuno'. So che ci sono molte persone là fuori che pensano che la loro anima gemella non sia là fuori o che sia difficile trovarla, ma questo dovrebbe essere un promemoria per ricordare che il vero amore esiste".

Su queste pagine potete recuperare il trailer di Entergalactic.