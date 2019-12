La serie Netflix The Innocent Man ha contribuito alla scarcerazione di un uomo

The Innocent Man è una serie true crime pubblicata su Netflix nel dicembre del 2018 e che segue due casi di omicidio avvenuti ad Ada, in Oklahoma, tra il 1982 e il 1984. Ebbene, in questi giorni c'è stata la scarcerazione di Karl Fontenot, uno dei protagonisti del documentario, dopo 35 anni di prigionia.

Fontenot era stato accusato di aver rapito e ucciso Donna Denice Haraway, per poi essere condannato al carcere a vita. Ora, però, un giudice federale ne ha ordinato il rilascio, dopo la scoperta di prove che sembrano attestarne l'innocenza. Come mostrato nel documentario (che ricordiamo basarsi sul libro di John Grisham The Innocent Man: Murder and Injustice in a Small Town), il caso è stato contraddistinto da numerose problematiche, tra errori e pratiche poco limpide come l'occultare prove utili alla difesa o ancora false confessioni estorte con la forza.



Ross Dinerstein, il fondatore della casa di produzione Campfire (ossia quella che si è occupata della serie), ha parlato in un'intervista con Deadline di come The Innocent Man abbia contribuito a mettere il caso sotto i riflettori, favorendo così i recenti sviluppi.



"Quello che è successo è che abbiamo fatto lo show e le persone ne erano sconvolte" ha raccontato Dinerstein. "Ciò che ha fatto lo show è stato mettere questi casi sotto i riflettori, buttare benzina sul fuoco". Inoltre, sembra che ci siano speranze anche per l'altro uomo coinvolto nel caso, Tommy Ward, al momento ancora in carcere. Secondo Dinerstein è stato importante avere la serie su Netflix: "penso che abbia davvero accelerato le cose con Karl e Tommy". Il produttore ha anche sottolineato di non voler assolutamente togliere il merito agli avvocati che hanno lavorato per anni, ma resta convinto dell'importanza che ha avuto la serie nel risvegliare la coscienza collettiva e l'interesse sul caso. La decisione del giudice, inoltre, "mostra la potenza del documentario che è uno strumento educativo e che ha mostrato l'ingiustizia avvenuta".



