La serie Netflix The Politician inizia con un avviso al pubblico

"Si consiglia la discrezionalità dello spettatore": con questo avviso inizia su Netflix la nuova serie The Politician, scritta da Ryan Murphy per la piattaforma streaming. L'intenzione è quella di raccontare in modo responsabile una storia che potrebbe turbare le menti più fragili.

Il messaggio completo recita: "The Politician è una commedia sul coraggio, sul'ambizione e sull'ottenere a tutti i costi ciò che si desidera. Ma per coloro che lottano con la salute mentale, alcuni elementi possono essere disturbanti. Si consiglia la discrezionalità dello spettatore."

Netflix si è consultata con la Fondazione americana per la prevenzione del suicidio, che ha consigliato di trasmettere l'avvertimento. La serie satirica The Politician, infatti, ha per protagonista Payton Hobart (interpretato da Ben Platt), uno studente liceale che sogna di diventare un giorno presidente degli Stati Uniti e che per raggiungere il suo obiettivo ha intenzione di cominciare diventando presidente del consiglio studentesco. Per farlo, dovrà sconfiggere un candidato molto attraente e popolare (David Corenswet), che si toglie la vita nel primo episodio.

Questo, dunque, è l'elemento che può turbare chi "lotta con la salute mentale" e Netflix, dopo l'esperienza di 13 Reasons Why, intende giustamente muoversi con cautela, prendendo tutte le precauzioni possibili per salvaguardare la sensibilità del pubblico.

La National Association of School Psychologists ha dichiarato che "la visione del suicidio di un'altra persona [...] può essere uno dei molti fattori di rischio che possono portare i giovani alle prese con problemi di salute mentale a contemplare o tentare il suicidio."

Leggi qui la recensione di The Politician. Laura Dreyfuss fa parte del cast, insieme a Gwyneth Paltrow, Jessica Lange e allo stesso Ryan Murphy.