Che fine ha fatto la serie di Oceania per Disney+? Il punto dopo l'annuncio del sequel

Dopo l'inaspettato annuncio di Oceania 2 con un teaser trailer, rimane il dubbio riguardante il destino della serie tv basata sul primo capitolo.

L’annuncio di Disney è arrivato a sorpresa, commentato anche dal CEO Bob Iger: “Oceania rimane un franchise incredibilmente popolare. E non vediamo l'ora di farvi conoscere meglio Vaiana e Maui quando “Oceania 2” arriverà nelle sale a novembre". Oceania 2 arriverà nelle sale il 27 novembre 2024. In precedenza, era stata annunciata una serie tv per Disney+ che avrebbe dovuto fungere da sequel, ma considerato il ribaltone delle ultime ore, è più che logico pensare che il seguito cinematografico sostituirà lo show a episodi. Rimane in piedi l’ipotesi di una serie animata come ulteriore sequel o spin-off in futuro.

Ricordiamo che è in cantiere anche una versione live-action di Oceania, con Dwayne The rock Johnson nei panni di Maui, previsto per il 2025. Non tornerà invece nel ruolo di Vaiana Auli'i Cravalho, che ha commentato così la decisione di Disney:

“Mi sembra davvero importante passare il testimone alla prossima giovane donna di origine pacifica, e lo dico con tutto il mio cuore. Sono stata invitata ed esisto in questi bellissimi spazi AAPI, Asian American Pacific Islander, e sono una delle poche donne delle isole del Pacifico. E lo ripeto, sono una delle poche isolane del Pacifico. E le nostre storie sono così importanti da raccontare. Voglio che quella porta si spalanchi e non vedo l'ora di incontrare la prossima Vaiana".

