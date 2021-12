Le serie più piratate del 2021: in classifica anche WandaVision e The Witcher

Torrent Freak ha reso noti i titoli degli show che sono stati maggiormente scaricati illegalmente - ovvero piratati - nell'intero anno 2021. Ovviamente la classifica è dominata da show Marvel e da Netflix, che possono vantare una notorietà su scala globale e che fanno registrare di conseguenza un alto numero di download pirata.

Lo show più piratato del 2021 è WandaVision, andato in onda su Disney+ con nove episodi all'inizio dell'anno. La serie con Elizabeth Olsen e Paul Bettany ha battuto, seppur di poco, Loki, con protagonista Tom Hiddleston.



Ad interrompere il dominio MCU ci ha pensato la serie Netflix, The Witcher, con Henry Cavill nei panni di Geralt di Rivia. Lo show ha impedito alla Marvel di monopolizzare totalmente le prime posizioni, visto che al quarto e al quinto posto troviamo The Falcon and the Winter Soldier con Anthony Mackie e Sebastian Stan, e infine Hawkeye, recentissima serie con protagonista Jeremy Renner nel ruolo di Occhio di Falco, insieme a Hailee Steinfeld (Kate Bishop).



Oltre ad aver contribuito a farlo diventare lo show più scaricato illegalmente dell'anno, il successo di WandaVision ha permesso di generare uno spin-off su Agatha Harkness, interpretata da Kathryn Hahn, su cui ancora si sa molto poco.

Nella Top 10 degli show più piratati troviamo What If... ?, Fondazione, Rick and Morty, Arcane e La ruota del tempo. Occorre tuttavia ricordare che si tratta di una classifica basata sui download di singoli episodi.



Su Everyeye trovate la recensione di WandaVision, che potete vedere su Disney+.