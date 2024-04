La serie prequel su Jon Snow non si farà! Kit Harington gela i fan di GoT

Nonostante la dolceamara conclusione nel 2019 con l'ottava ed ultima stagione, l'epocale serie tv Game of Thrones ha lasciato un marchio indelebile nel cuore dei fan e nell'intero mondo audiovisivo contemporaneo, continuando la propria espansione attraverso interessanti progetti legati al vasto mondo basato sulle opere di George R. R. Martin.

L'annuncio del cast di A knight of the Seven Kingdoms, show prequel della celeberrima serie madre, ha esaltato il pubblico, sempre incuriosito da nuove storie da narrare in merito all'universo narrativo di GoT. Tuttavia, nelle ultime ore è arrivata una doccia gelata per i più appassionati.

Come ricorderete, nel 2022 HBO aveva annunciato lo sviluppo di uno spin-off legato al memorabile personaggio di Jon Snow, interpretato da Kit Harington. L'idea sembrava più che promettente, visto il grande legame instaurato negli anni tra Jon e gli spettatori. Nonostante ciò, la situazione ha evidentemente preso una piega indesiderata.

Durante un’intervista esclusiva con ScreenRant, Harington ha, infatti, confermato che la sua serie spin-off non è più in fase di sviluppo. Ecco le sue parole, colme di rammarico:

"Non ne avevo mai parlato perché era in fase di sviluppo. Non volevo trapelasse nulla in merito e non volevo che i fan iniziassero a formulare teorie, ad entusiasmarsi o a odiare l'idea, quando in realtà questa sarebbe potuta non concretizzarsi mai. E attualmente è proprio così. Al momento, non siamo riusciti tutti a trovare la storia giusta da raccontare, una trama che ci rendesse entusiasti. Potrebbe esserci un momento in futuro in cui torneremo a lavorarci, ma al momento no. È una serie decisamente accantonata".

Tempo fa, noi stessi ci chiedevamo se avesse senso una serie su Jon Snow, per quanto il personaggio e la sua storia abbiano sempre affascinato il pubblico. A quanto pare, il medesimo dubbio attanagliava la mente degli sceneggiatori e dello stesso Harington, il quale sembra, però, voler tenere acceso un barlume di speranza per il futuro, seppur lontano, del progetto.

