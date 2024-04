Questa serie con Rebecca Ferguson è la versione adulta di Fallout: quante stagioni avrà?

Se state amando l'esagerazione di Fallout ma volete alternarci una serie tv dalla premessa simile ma cono toni totalmente diversi, allora vi consigliamo di recuperare questa famosa serie tv con Rebecca Ferguson.

Stiamo parlando ovviamente di Silo, disponibile sulla piattaforma di streaming on demand Apple TV+: basata sulla trilogia di romanzi di Hugh Howey, la storia è ambientata in un mondo post-apocalittico in cui l'umanità è stata spazzata via da una catastrofe e da diverse generazioni sopravvive vivendo sottoterra in un gigantesco silo. Praticamente i Vault di Fallout, se non fosse che qui l'atmosfera retro-futuristica da ridenti anni 60 tipica della saga Bethesda è sostituita da oscuri intrighi politici, giochi di potere e complotti sanguinosi.

Attualmente su Apple TV+ potete trovare la prima stagione completa, mentre la seconda stagione è già in fase di riprese. Per quanto riguarda il futuro, invece, come detto i romanzi originali della saga sono tre ma a quanto pare la serie tv di Silo potrebbe estendersi fino a quattro stagioni, dividendo il terzo e ultimo libro in due parti. "Credo che lo show abbia già una fine decisa, e so quando ci sarà" ha dichiarato Rebecca Ferguson in una nuova intervista. "Ad essere onesti, non penso che il finale sia un segreto. Del resto ci sono già i libri, e i libri sono tre: credo che li divideremo in quattro stagioni. Penso che le stagioni 3 e 4 saranno girate back-to-back, perché adatteranno il libro finale."

