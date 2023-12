La serie sui Rolling Stones vittima dei tagli Disney: arrivano i produttori di The Crown

Nonostante la grande attesa degli appassionati, la serie sui Rolling Stones ha fatto un "capitombolo" nello sviluppo FX, e, conseguentemente, il debutto sarà tutt'altro che immediato. Il motivo? I tagli della Disney, che riguardano un numero di contenuti sempre maggiore.

Ecco perché Andry Harris (produttore di The Crown) ha deciso di acquistare la serie. "Sfortunatamente, non è più compatibile con FX" ha dichiarato. "C'è stato un crollo a causa dei tagli alla Disney. Era semplicemente troppo costoso, troppo ambizioso per l'agenda immediata".

Ha inoltre aggiunto: "John Landgraf era davvero espansivo riguardo alle sceneggiature e alle ambizioni per lo spettacolo, ma, semplicemente, sentiva che non sarebbe stato in grado di dare il via libera nei prossimi due anni".

Il ritorno di Harris nel progetto FX non è escluso; in ogni caso, al momento sta valutando altre opzioni, soprattutto dopo che gli Stones gli hanno permesso di utilizzare le rispettive musiche. "Sto avendo conversazioni dal vivo, serve uno scrittore con una visione molto specifica al riguardo. Ha bisogno di uno showrunner con tempo e ne energia, che sia totalmente assorbito dal progetto".

La serie, incentrata sugli anni di gloria degli Stones – e in particolare dalla formazione al 1972 –, avrebbe compreso album strepitosi, come Their Satanic Majesties Request, Beggars Banquet, Let It Bleed, Sticky Fingers e Exile on Main Street. In totale ne hanno pubblicati ben 80, con 36 in studio, 18 live e 26 raccolte.

Era l'agosto 2023 quando i Rolling Stones hanno annunciato il nuovo album: sulla scia del loro inconfondibile, inimitabile stile, hanno deciso di farlo su... un giornale locale!