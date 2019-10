La serie di Snowpiercer torna a mostrarsi con un suggestivo teaser animato

In occasione del New York Comic Con, TNT ha diffuso in rete un nuovo trailer ufficiale per la serie di Snowpiercer. Basato sul fumetto che ha ispirato il celebre film di Bong Joon-Ho, lo show debutterà nel corso del 2020.

Dopo il trailer pubblicato a San Diego, la serie torna a mostrarsi con un promo animato che racconta l'origine della storia apocalittica, dal congelamento della terra alla "soluzione" che ha portato i sopravvissuti nell'ormai iconico treno.

La sinossi ufficiale dello show recita: "Ambientata più di sette anni dopo che il mondo è diventato un deserto ghiacciato, Snowpiercer segue i resti dell'umanità che abitano in un gigantesco treno sempre in movimento che gira intorno al globo. Guerra di classe, ingiustizia sociale e politica di sopravvivenza hanno vita in questo avvincente adattamento televisivo."

Nel cast della serie ci saranno Jennifer Connelly, Daveed Diggs, Rowan Blanchard, Mickey Summer, Alison Wright, Susan Park, Benjamin Haigh, Sasha Frolova, Katie McGuinness, Sam Otto, Annalise Basso, Sheila Vand, Roberto Urbina e Lena Hall, per un'uscita prevista negli Stati Uniti a primavera 2020. Cosa vi aspettate da questa nuova trasposizione di Le Transperceneige di Jacques Lob? Diteci la vostra nei commenti qui sotto.

