La serie South Park è stata messa al bando in Cina

La serie animata satirica South Park continua a suscitare controversie, e i primi due episodi della stagione 23 hanno già fatto molto rumore. Se il primo, Mexican Joker, ha ironizzato sulla cultura della paura nell'America di oggi, il secondo, Band in China, ha avuto problemi proprio in Oriente.

L'episodio, in cui i personaggi di South Park scendono a patti coi propri principi etici di fronte alla prospettiva di fare soldi in Cina, non è stato gradito, è stato cancellato dall'Internet cinese e non se ne trova traccia sui siti di streaming. E una soluzione così drastica sembrerebbe proprio una conferma di ciò che i creatori della serie volevano dimostrare.

Il sito The Hollywood Reporter scrive che "un rapido esame del panorama Internet cinese altamente regolamentato mostra che la serie è assente in modo evidente ovunque abbia recentemente avuto una presenza. Una ricerca su Weibo, social media simile a Twitter, non rivela una sola menzione di South Park tra i miliardi di post precedenti. Sul servizio di streaming Youku, di proprietà del gigante di Internet Alibaba, tutti i collegamenti a clip, episodi e persino intere stagioni dello spettacolo sono ormai spariti. E su Tieba, la più grande piattaforma di discussioni online della Cina, i thread relativi a South Park non funzionano. Se gli utenti digitano manualmente l'URL di quello che precedentemente era il thread di South Park, viene visualizzato un messaggio che afferma che 'In base alle leggi e ai regolamenti pertinenti, questa sezione 'non è al momento disponibile'."

Nell'episodio in questione, Band in China, Randy Marsh (ora nel settore della marijuana legalizzata) cerca di entrare anche nel mercato cinese, mentre suo figlio Stan fonda con i suoi amici una band heavy metal, per poi essere costretto a ripensare alcuni aspetti della band per renderla più accettabile in Cina.

Il sottotesto dell'episodio, in cui sono presenti anche Winnie The Pooh e Pimpi, è una critica della tendenza hollywoodiana a modellare i contenuti secondo gli standard della censura cinese. Come dice un discografico in una scena, "Devi abbassare i tuoi ideali di libertà, se vuoi succhiare la calda mammella cinese."

South Park è disponibile su Netflix con le stagioni 16-19 e i migliori episodi delle prime due stagioni.