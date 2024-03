La serie di Spider-Man Noir si farà? Nicolas Cage fa sognare i fan!

Lo Spider-Verse si amplia con nuove serie TV: dopo i film di successo e una prestigiosa candidatura agli Oscar, si vola sempre più lontano ed i fan sperano che tutte le strade portino finalmente alla serie di Spider-Man Noir!

Nicolas Cage ha già confermato di essere in trattative per Spider-Man Noir ma le ultime dichiarazioni dell'attore sulla serie live-action fanno ben sperare: "Posso dire che ne abbiamo parlato. Non è un segreto che amo il personaggio - ha detto Cage a Collider - posso combinare le mie interpretazioni preferite dell'età dell'oro, ovvero Robinson, Cagney, Bogart, con un personaggio che, immagino, è ampiamente considerato il capolavoro di Stan Lee".

Cage, che ha doppiato Spider-Man Noir nel film animato Spider-Man: Into the Spider-Verse, potrebbe finalmente interpretare la sua controparte animata: "Lo vedo come una sorta di incursione, una sorta di Lichtenstein, un mash up attraverso attori dell'epoca come Humphrey Bogart e James Cagney, ma niente è ancora definitivo. Ne abbia solo parlato", ha sottolineato Nicolas Cage che fa tornare i fan con i piedi ben piantati per terra.

Il progetto è stato annunciato per la prima volta a febbraio da Oren Uziel, ma sulla sulla trama i rumor sono stati un po' contrastanti: alcuni insider affermano che Peter Parker potrebbe non essere il protagonista, al contrario di altre voci che parlano di una certa fedeltà ai fumetti.

Non ci resta che attendere ulteriore novità, sognando di venire catapultati nella New York degli anni '30!

