La serie spin-off Green Arrow and the Canaries sarà ambientata nel futuro

I fan hanno potuto assistere al ritorno di Oliver Queen nelle ultime foto di Arrow, nel frattempo il produttore esecutivo ha rivelato che lo spin-off attualmente in produzione sarà ambientato nel futuro, esattamente nel 2040. Attenzione nella news saranno presenti spoiler dello show con protagonista Stephen Amell.

Come potete vedere nel tweet presente in calce alla notizia, Marc Guggenheim ha svelato che la serie intitolata "Green Arrow and the Canaries" non avrà collegamenti con l'attuale Crisi sulle Terre Infinite: "Lo spin-off di Arrow sarà ambientato nel 2040. Abbiamo già spoilerato che Oliver sarà morto a quel punto, quindi non apparirà nella nona puntata dell'ottava stagione, che introdurrà lo spin-off. Quindi la conclusione della serie non sarà influenzata dagli eventi di Crisi".

I fan sono molto curiosi di scoprire quale sarà la nuova ambientazione della serie e quali potrebbero essere le prossime sfide che le supereroine dovranno affrontare nel difendere la loro città dai villain presenti nelle opere di DC Comics.

Nel frattempo abbiamo scoperto qualcosa in più sull'atteso midseason finale di Arrow, che ci riporterà sull'isola di Lian Yu, luogo in cui Oliver Queen ha iniziato la sua trasformazione in Freccia Verde. Le puntate dello show prodotto dall'emittente televisiva The CW ci mostrano la lotta di tutto l'Arrowverse contro l'Anti-Monitor, figura interessata a distruggere i numerosi universi paralleli.