La serie Suits ha un adattamento giapponese, rinnovato per una seconda stagione

La serie legal drama aveva ricevuto un adattamento nel paese del sol levante nel 2018 e a quanto pare il pubblico ha gradito molto. Verrà prodotta una seconda stagione di Suits in Giappone.

In Italia si concluderà quest'anno, e nella nona stagione di Suits potremo ritrovare Patrick Adams nei panni di Mike Ross. In Giappone invece, la serie è stata riadattata completamente con un cast orientale e con storie più vicine alla mentalità del posto. A produrre la serie è Fuji Television, che ne ha ordinata una seconda stagione. Si potrebbe chiamarlo un record per NBC Universal, dato che è la prima volta che una serie drammatica è stata rinnovata lì.

Shin Hirano incomincerà a tornare dietro la macchina da presa a breve e il produttore Hiroyuki Goto ha dichiarato: "Farò del mio meglio per rappresentare la frenetica serie drammatica, per localizzarla e trovare il bilanciamento perfetto tra la storia originale e la cultura giapponese ".

La serie originale, creata da Aaron Korsh, è andata in onda la prima volta nel 2011 e si è conclusa negli USA nel 2019 dopo nove stagioni. All'interno del cast aveva un posto di primo piano anche la futura duchessa di Sussex e per un certo periodo si pensava che Meghan Markle potesse tornare nella stagione 9 di Suits.

In precedenza anche il Sud-Corea aveva acquistato i diritti della serie, riuscendo ad adattarla con un discreto successo di critica e pubblico nel 2018.