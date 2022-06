Una nuova serie targata AMC ottiene il 100% su Rotten Tomatoes!

Mentre tutti attendono con impazienza l'arrivo della nuova serie di AMC ispirata al libro Intervista col Vampiro, un altro show approdato sul network conquista la critica, ottenendo una valutazione del 100% su Rotten Tomatoes: si tratta di Dark Winds.

La serie thriller, prodotta da George R.R. Martin è composta da sei episodi totali e non solo ha ottenuto un punteggio ottimo dalla critica, ma ha conquistato anche il pubblico, che le ha fatto raggiungere un ottimo 93% sempre su Rotten Tomatoes. Lo show, creato da Graham Roland, è diretto da Chris Eyre e Sanford Bookstaver, e vede Vince Calandra come showrunner. La storia ci porta negli anni '70, in un remoto avamposto della Navajo Nation. Qui due agenti di polizia, Navajo Joe Leaphore e Jim Chee, affrontano una serie di crimini apparentemente non correlati, affrontando anche il trauma del loro passato mentre cercano indizi.

Il cast è sicuramente di alto livello. Nei ruoli dei protagonisti troviamo infatti Zahn McClarnon e Kiowa Gordon. Accanto a loro ci sono Jessica Matten nel ruolo del sergente di polizia Navajo Bernadette Manuelito, Deanna Allison nei panni della moglie di Leaphorn Emma, ​​Rainn Wilson che interpreta il missionario degenerato Devoted Dan, Elva Guerra nel ruolo di Sally Growing Thunder, Jeremiah Bitsui che sarà Hoski, Eugene Brave Rock che interpreta Frank Nakai e Noah Emmerich nei panni dell'agente dell'FBI Whitover.

E voi, avete già dato un'occhiata a Dark Winds?