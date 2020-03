Tutte le serie televisive bloccate a causa del Coronavirus

Nei giorni scorsi sono state bloccate una moltitudine di produzioni televisive a causa della pandemia di Coronavirus che sta dilagando in tutto il mondo, e in questo articolo proviamo a ricapitolare la situazione fornendovi l'elenco completo degli show attualmente in stasi.

Dalle serie Marvel Studios in lavorazione per Disney+ ai nuovi originali Netflix, Apple TV+ e Amazon Studios, infatti, il Covid-19 ha messo in ginocchio l'intero mondo dello spettacolo. Qui sotto tutte le serie interrotte:

Falcon & The Winter Soldier

WandaVision

Loki

Power Book II: Ghost

Power Book III: Raising Kanan

Fear the Walking Dead

The Walking Dead

Kevin Can F--- Himself

Snowfall

Y

Atlanta

Fargo

The Morning Show

Servant

See

For All Mankind

Lisey's Story

Mythic Quest: Raven

Foundation

Young Sheldon

The Bachelorette

Supergirl

Supernatural

The Flash

Riverdale

Wheel of Time

Schooled

NCIS

NCIS: Los Angeles

Bull

Dynasty

The Good Fight

Chicago Fire

Chicago P.D.

Chicago Med

Law & Order: SVU

FBI

New Amsterdam

Angelyne

Grey's Anatomy

Genius: Aretha

Empire

The Resident

Pose

Queen of the South

American Housewife

Stranger Things

The Witcher

Grace and Frankie

One Day at a Time

Inoltre, vi ricordiamo che è stata cancellata anche la Series Mania 2020, festival francese tra i più grandi d'Europa per quanto riguarda il mondo delle serie TV e che potrebbe aver dato il là alla cancellazione del Festival di Cannes. A tal proposito, per altri approfondimenti vi invitiamo a fare un salto nella sezione di Everyeye Cinema per scoprire anche tutti i film rinviati o messi in pausa per colpa dell'epidemia.