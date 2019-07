La serie di The Witcher sarà ambientata prima dell'incontro tra i protagonisti

Durante il San Diego Comic-Con sono stati approfonditi diversi aspetti dell'attesa serie TV con protagonista Geralt di Rivia. Dopo il footage di una scena di The Witcher con protagonista Yennefer, scopriamo qualcosa in più riguardo ai personaggi della serie e come si incontreranno.

Ecco le parole di Lauren S. Hissrich, showrunner di The Witcher: "Dobbiamo aspettarci un po' di tutto. La serie è basata sui libri di Andrzej Sapkowski, ma la cosa più divertente è che abbiamo potuto espandere le storie, abbiamo potuto investigare di più sui personaggi e dargli più scene per caratterizzarli al meglio, soprattutto con Yennefer e Ciri con scene che non sono presenti prima del loro incontro con Geralt. Possiamo scoprire di più su di loro, ed avere dei personaggi completi prima di farli interagire e cambiare".

Potremo quindi aspettarci un approfondimento maggiore anche dei compagni di Geralt, scelta che potrebbe rendere ancora più interessante la serie agli occhi dei fan.

Se non lo avete ancora letto vi consigliamo la nostra analisi del primo trailer di The Witcher, serie TV prodotta da Netflix, in cui potremo trovare Henry Cavill nel ruolo di Geralt di Rivia, Anya Chalotra che darà il volto a Yennefer e Freya Allan scelta per interpretare Ciri. Non sappiamo ancora quando saranno resi disponibili gli otto episodi della prima stagione.