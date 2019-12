La serie di The Witcher è disponibile per la visione su Netflix

Il 20 dicembre è finalmente arrivato! Abbiamo giusto il tempo di leggere le ultime interviste alla showrunner di The Witcher prima di tuffarci nel mondo creato dalla penna dello scrittore polacco Andrzej Sapkowski.

A partire da oggi infatti saranno disponibili su Netflix le otto puntate che compongono la prima stagione delle avventure dello strigo Geralt, come consuetudine del colosso dello streaming statunitense la loro uscita è immediata, permettendo ai fan della serie il binge watching di una delle opere più attese dell'ultimo anno.

Per chi non avesse mai letto i romanzi fantasy di Sapkowski, o non ha mai giocato alla trilogia di videogiochi prodotti da CD Project, sveliamo la trama e l'ambientazione dello show: ci troviamo nel Continente, mondo fantasy abitato da mostri, elfi, umani e nani, qui numerosi regni in lotta faranno da sfondo alla storia di Geralt di Rivia, personaggio interpretato da Henry Cavill, un cacciatore di mostri che dovrà fare i conti con l'ostilità delle persone, che non vedono di buon occhio gli uomini che come lui hanno subito i processi magici che hanno modificato il suo corpo per renderlo più adatto ad affrontare ghoul, ragni giganti ed altri esseri.

Insieme a lui saranno presenti la maga Yennefer, con il volto di Anya Chalotra, che dovrà imparare a districarsi nella vita di corte e a fare i conti con i suoi nuovi poteri e Ciri, principessa in fuga impersonata da Freya Allan.

Prima di iniziare la visione della serie vi consigliamo di leggere la nostra recensione di The WItcher, in cui vi diamo una valutazione dei primi cinque episodi dello show.