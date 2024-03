Questa nuova serie thriller è imperdibile se siete abbonati a Disney+

Disney+ sta per pubblicare, almeno sul territorio statunitense, una nuova serie ispirata al romanzo di Rebecca Godfrey del 2005 che racconta la storia vera dell’omicidio di una ragazza quattordicenne sparita per sempre dopo aver partecipato ad una festa con gli amici. Lo show debutterà sugli schermi americani il 17 aprile 2024.

Dopo aver ricordato quali film guardare su Disney+ nel corso di aprile 2024, torniamo a parlare del catalogo, sempre in espansione, della piattaforma del colosso dell’intrattenimento, per occuparci della nuova serie thriller, Under the Bridge, ambientata negli ultimi anni del secolo scorso in Canada.

La tragica storia che ha ispirato il libro da cui sarà adattata la serie è quella di Reina Virk, brutalmente uccisa da un gruppo di coetanee nella serata del 14 novembre 1997 durante una festa tenutasi vicino al Craigflower Beach.

L’autrice del romanzo ha raccontato come e perché sia rimasta affascinata dalla terribile vicenda: “Erano stati arrestati otto adolescenti, sette ragazze. In un articolo che avevo letto, un amico delle ragazze disse che non fossero una banda ma soltanto un gruppo di amici che uscivano insieme prima che delle cose fossero successe. Aveva detto che il movente fosse da riferirsi a dei pettegolezzi. Mi aveva incuriosito molto la natura evasiva delle risposte e mi sono chiesta che cose fossero accadute e quali fossero questi pettegolezzi”.

La nuova miniserie seguirà proprio l’indagine della Godfrey a seguito del suo interessamento nell’omicidio, con la scrittrice che sarò interpretata sullo schermo da Riley Keough.

