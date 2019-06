La serie Total Bellas è stata rinnovata per una quinta stagione

Il network televisivo E! ha rinnovato per un'altra stagione Total Bellas, il reality show che porta gli spettatori a osservare da vicino la vita privata delle due sorelle gemelle e wrestler Brie e Nikki Bella. I prossimi episodi avranno una durata di dieci ore e saranno trasmessi nel corso del 2020.

Nella nuova stagione sarà mostrata la nuova vita da single di Nikki dopo la separazione da John Cena, mentre l'altra sorella, Brie, cercherà di ritrovare un nuovo equilibrio con il marito Daniel Bryan dopo essere diventata mamma.

Sulla nuova stagione si è espressa Amy Introcaso-Davis, dirigente del network:

"Nikki e Brie non hanno mai evitato di mostrare tutti gli aspetti della loro vita privata al pubblico. Sono donne molto forti che hanno una grandissima capacità di creare una connessione con gli spettatori".

Ha poi parlato anche una delle due protagoniste, Nikki:

"Non aspettiamo altro che poter condividere con i nostri fan tutti i trionfi e le nostre sfide in questa stagione. Spero che possano divertirsi durante tutto lo show, come abbiamo fatto noi."

Queste invece le parole di Brie Bella:

"Siamo arrivate a un punto della nostra vita che è davvero eccitante. Non vediamo l'ora di portare i nostri fan con noi in questo viaggio. Continuando a lavorare duramente per dargli ispirazione e vivere i loro sogni".

La serie è uno spin-off di Total Divas, ed è prodotta da WWE e Bunim/Murray Productions. Per gli appassionati del wrestling ricordiamo che è stato recentemente pubblicato il trailer di Glow, la serie TV ambientata nel mondo del wrestling femminile degli anni '80, e giunta alla sua terza stagione. Oltre al trailer potete anche visionare le prime immagini ufficiali.