Niente più serie su TRON per Disney+, il progetto è stato accantonato

Il mondo di TRON non sembra essere destinato a vedere un ritorno in televisione, almeno per il momento, dato che la serie tv in programma per Disney+ non si farà.

Secondo quanto riportato dall'Hollywood Reporter, infatti, il progetto legato a John Ridley e gli ABC Studios non ha ricevuto l'ok da parte di Disney+. La serie, già in lavorazione da diversi mesi (probabilmente a livello di sceneggiature e pre-produzione in generale) non vedrà dunque la luce.

Questo è solo uno dei titoli recentemente accantonati, o alla meglio reindirizzati su Hulu, come Book of Enchantment, Muppets Live Another Day o Love, Victor, e ora c'è preoccupazione anche per il revival di Lizzie McGuire, che rischia addirittura di perdere Hilary Duff (l'attrice avrebbe chiesto lo spostamento della serie su Hulu).

Ma per ogni progetto che va, c'è anche un progetto che viene: nei giorni scorsi è stata annunciata anche una serie spin-off del live-action de La Bella e La Bestia con protagonisti Luke Evans e Josh Gad, che come riporta sempre THR potrà vantare lo stesso team creativo della non-più-serie sui Muppets: i creatori di Once Upon A Time Adam Horowitz e Edward Kitsis e lo storico compositore Disney Alan Menken.

Disney+ sarà disponibile in Italia a partire dal 24 marzo.