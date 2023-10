Serie tv: 10 episodi pilota fallimentari per grandi franchise popolari

L’episodio pilota non è solo il primo, ma è l'episodio più importante di ogni serie tv. Perché solamente dal primo capitolo spesso dipende il futuro di un’intera serie televisiva. Ecco a voi i 10 episodi pilota più fallimentari di serie appartenenti a franchise popolari:

Wonder Woman

Nel 2011 fu commissionato un episodio iniziale per una serie Tv dedicata alla supereroina, che doveva essere interpretata da Lynda Carter con Pedro Pascal come attore secondario. Il pilota, scritto dalla produttrice e sceneggiatrice di Big Little Lies, non ottenne il via libera dalla NBC e la serie non fu mai prodotta.

La torre nera

Prodotta da Amazon prime video, la serie doveva avere come attore protagonista Jerome Flynn nei panni di Steven Deschain. In seguito all’enorme flop del film Amazon decise di non proseguire con la produzione e di cancellare la serie.

Il trono di spade

Molti potrebbero rimanere sorpresi dopo aver letto questo nome, dato che Il trono di spade è stata una delle serie che più ha ottenuto successo in tutto il panorama televisivo. Il pilota originale della serie fu considerato così pessimo da doverlo girare di nuovo per intero, e numerosi ruoli subirono un re-cast. La serie è diventata successivamente la punta di diamante di HBO, ottenendo l’approvazione di George RR Martin.

How I met your dad

Il nome suonerà familiare a molti di voi. How I met your dad era l’originale spin-off di How I met your mother, con Greta Gerwig (regista di Barbie) tra i protagonisti. L’episodio pilota non è piaciuto a NBC e successivamente è stato prodotto How I met your father da Hulu (qui potete trovare la nostra recensione di How I met your father).

Buffy l’ammazza vampiri

Come Il trono di spade, anche Buffy ha avuto due episodi pilota. Infatti, ci fu un re-shoot totale e l’attrice protagonista fu rimpiazzata da Alyson Hannigan.

Aquaman

Spin-off di Smallville, l’episodio pilota fu scritto dagli stessi creatori della serie principale, ma come attore principale fu scelto Justin Hartley al posto di Alan Ritchson. La serie si perse a causa della fusione tra UPN e Warner Bros. television network

Dr.Strange

Anche qui un nome molto famoso. Protagonista di numerosi film di successo della Marvel, il dottore esordì con un film Tv e possibile pilota di una serie nel 1978. L’episodio/film non fu ricevuto bene da critica e pubblico e CBS non continuò la produzione, nonostante la collaborazione di Stan Lee.

Marvel’s most wanted

Simile ad Agents of S.H.I.E.L.D, L'episodio pilota di Most Wanted è stato girato per la ABC, ma il network ha deciso di non proseguire, ritenendo che i creatori dello show avessero aspettato troppo a lungo per raccontare la storia di Bobbi e Lance.

Generazione-X

Quella X nel titolo potrebbe farvi facilmente intuire i protagonisti di questa serie. Difatti Generazione X doveva essere l’adattamento televisivo degli X-Men. Peccato che il primo episodio/film TV fu recepito terribilmente a causa della scarsa qualità e del basso budget, e conseguentemente la serie fu cancellata.

Justice League of America

La serie tv dedicata alla Justice League conteneva tutti i componenti più importanti della lega, purtroppo però costumi e effetti visivi lasciavano a desiderare e l’episodio pilota/film TV rimase l’unico della serie.