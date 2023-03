Star Wars, nella serie TV di Ahsoka esordiranno nuove spade laser?

La spada laser è un Santo Graal per tutti gli appassionati di Star Wars e forse la nuova serie TV spin-off incentrata su Ahsoka potrebbe portare novità interessanti sulla lightsaber.

La nuova serie TV Ahsoka in arrivo nell'estate 2023, approfondirà il personaggio dell'ex apprendista Jedi di Anakin Skywalker. Non si hanno ancora dettagli accurati sulla trama ma è probabile che in Ahsoka ci saranno più versioni del personaggio.

Ma di recente è stata svelata una novità che rischia di oscurare persino lo sviluppo e gli attori che saranno coinvolti in Ahsoka. Secondo Making Star Wars, infatti, la serie TV spin-off porterà sul piccolo schermo un nuovo design della spada laser. Secondo i rumor, una versione più sottile e appuntita sarà impugnata dal villain Shin, il cui ruolo dovrebbe essere interpretato da Ivanna Sakhno. Un altro tipo di lightsaber, invece, sarà molto simile a quella usata da Kylo Ren e apparterrà al mentore di Shin, Baylon a cui darà il volto Ray Stevenson. Ma non solo: fonti vicine alla produzione annunciano un probabile cambio di design anche per gli stormtrooper. Pare, infatti, che la loro armatura sarà ispirata alle antiche armature giapponesi e saranno adoperati materiali preziosi come l'oro per il processo automatico di riparazione. Insomma sembrerebbe che Ahsoka sia la serie TV più rivoluzionaria di tutto il franchise di Star Wars.

Nell'attesa dell'approdo della serie TV su Disney+