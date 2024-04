Questa nuova serie tv di Apple è semplicemente perfetta se siete fan di Michael Douglass

Se siete alla ricerca di una nuova serie tv da vedere, amate Michael Douglass e i costumi e le ambientazioni del 1700, allora non dovete perdervi il nuovo titolo appena uscito in streaming sulla piattaforma on demand Apple TV+.

Stiamo parlando ovviamente di Franklin, una miniserie drammatica biografica incentrata sui momenti salienti della vita del celebre padre fondatore degli Stati Uniti Benjamin Franklin, con una sceneggiatura basata sul libro di Stacy Schiff del 2005 0A Great Improvisation: Franklin, France, and the Birth of America'. La serie è uscita su Apple TV+ lo scorso 12 aprile ed è attualmente in corso di pubblicazione, con nuovi episodi in arrivo ogni settimana.

La storia descrive gli otto anni trascorsi da Benjamin Franklin in Francia per convincere il re Luigi XVI a sostenere i fiorenti Stati Uniti nella guerra rivoluzionaria americana. Nel dicembre del 1776, Benjamin Franklin è famoso in tutto il mondo per i suoi esperimenti con l'elettricità: tuttavia, il suo entusiasmo e la sua influenza vengono messi alla prova quando intraprende una missione segreta in Francia... in gioco c'è il destino dell'indipendenza americana.

La serie è scritta da Kirk Ellis e Howard Korder e diretta da Tim Van Patten, e oltre a Michael Douglass nei panni di Benjamin Franklin nel cast troviamo anche Noah Jupe nel ruolo di William Temple Franklin e Tom Hughes nel ruolo di Paul Wentworth, tra i tanti altri.

Per altri contenuti guardate il trailer ufficiale di Franklin.

Su La Signora In Giallo (Box-Serie Completa) è uno dei più venduti di oggi.