Serie TV cancellate dopo una sola stagione: ecco le 5 che meritano una seconda chance

Nel mondo contemporaneo in cui le piattaforme streaming si fanno una lotta spietatissima all'ultimo show, siamo abituati a lancio di moltissime serie tv ma anche, molto spesso, alla loro cancellazione. Scopriamo dunque le serie che meriterebbero una seconda chanche tra quelle fatte fuori dopo appena una sola stagione.

In cima alla lista degli show da riportare in vita non può che esserci Costantine, la produzione targata NBC dedicata all'investigatore del paranormale interpretato da Matt Ryan, andata in onda nel corso della stagione televisiva 2014-2015. Joss Whedon è stato il creatore di alcuni dei programmi televisivi di maggiore successo degli ultimi 20 anni (incluso il suo capolavoro, Buffy), ma ha anche avuto, talvolta, qualche cocente delusione. Firefly è una di queste, e vista la sua trama western-fantascientifica, meriterebbe una seconda opportunità.

Studio 60 on the Sunset Strip, serie ideata da Aaron Sorkin e ambientata nel dietro le quinte di un programma televisivo simile al Saturday Night Live, è probabilmente tra quelle che sono state cancellate troppo bruscamente al termine della prima stagione. Con questa poi, va menzionata anche Terra Nova, lo show di fantascienza prodotta da Steven Spielberg, andato in onda su Fox nel 2011 e fatto fuori per via degli ascolti piuttosto deludenti.

Infine, ma non per importanza, citiamo Almost Human, la serie che vede Karl Urban nei panni di un detective costretto a collaborare con gli androidi, nonostante la sua profonda avversione per questo genere di robot con sembianze umane.

A proposito di cancellazioni, ecco la lista delle serie cancellate da Netflix nel 2021. Tra queste, voi ne salvereste qualcuna? Se ne avete voglia, diteci la vostra nell'apposita sezione dedicata ai commenti che trovate qui di seguito.