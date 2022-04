Le serie tv più costose di tutti i tempi, da Il signore degli anelli a Stranger Things

Nei giorni scorsi è stato confermato che il servizio di streaming on demand Netflix ha sborsato cifre astronomiche per Stranger Things 4, ma quali sono le serie televisive più costose di tutti i tempi?. Ve lo riveliamo all'interno del seguente articolo.

La serie tv più costosa di tutti i tempi è Il signore degli anelli: Gli anelli del potere, nuova serie televisiva prodotta e distribuita in esclusiva da Amazon Prime Video per la quale la produzione ha messo in conto, per la sola prima stagione, un budget da un miliardo di dollari, con una media di $57 milioni di dollari per singolo episodio (ma il budget complessivo coprirà anche i costi delle successive stagioni, dato che include la costruzione di numerosi set che verranno utilizzati in seguito).

Al secondo posto troviamo l'imminente Stranger Things 4, con singoli episodi costati $30 milioni di dollari, una cifra di molto inferiore rispetto a quella de Il signore degli anelli ma comunque più alta di quella delle serie Marvel per Disney Plus, al terzo posto con un budget medio di $25 milioni a puntata. Al quarto posto si siede The Pacific, storico dramma bellico di HBO prodotto nel 2010 da Steven Spielberg e Tom Hanks, che evidentemente già dieci anni fa avevano capito quanto il piccolo schermo sarebbe divenuto centrale nel panorama dell'intrattenimento, arrivando a sborsare $20 milioni di dollari per ciascuna puntata. Infine, al quinto posto a parimerito troviamo Game of Thrones e The Mandalorian, con episodi dal costo di $15 milioni.

Per altri approfondimenti guardate le nuove foto de Il signore degli anelli Gli anelli del potere, che rivelano due personaggi inediti. La serie, lo ricordiamo, uscirà a settembre.