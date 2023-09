Questa nuova serie tv ha debuttato su Rotten Tomatoes con un voto (quasi) perfetto

Non capita molto spesso che una nuova serie televisiva riesca a convincere fin da subito gli addetti ai lavori e la critica specializzata, ma questa nuova produzione di Hulu è riuscita a ottenere un punteggio (quasi) perfetto su Rotten Tomatoes, ovvero il noto aggregatore di recensioni frequentemente utilizzato dal pubblico statunitense e non solo.

La nuova serie di Hulu, The Other Black Girl, ha debuttato mercoledì sulla piattaforma di streaming e sta già conquistando sia la critica che il pubblico. La serie, adattamento dell'omonimo romanzo dell'autrice Zakiya Dalila Harris, ha attualmente un punteggio di critica del 92% su Rotten Tomatoes su 24 recensioni, il che rende la serie Certified Fresh.

A questo punteggio quasi perfetto corrisponde un punteggio di pubblico davvero perfetto. Secondo Rotten Tomatoes, la critica tende a descrivere la serie come "un'abile riflessione sulle pressioni della cultura d'ufficio, The Other Black Girl mescola la commedia e l'horror con un effetto elettrizzante".

Tutti i dieci episodi di The Other Black Girl sono ora disponibili in streaming su Hulu. La serie ha come protagonisti Sinclair Daniel, Ashleigh Murray, già vista in Riverdale, Hunter Parrish, Brittany Adebumola, Eric McCormack, Bellamy Young e Garcelle Beauvais. "Nel momento in cui ho visto Ashleigh Murray e ci siamo incontrati su Zoom, non dimenticherò mai la nostra conversazione e come si sia sentita davvero attratta dal ruolo di Hazel", ha dichiarato Harris a Entertainment Weekly. "Mi sento così fortunata".

Hulu descrive The Other Black Girl come segue: "Nella (Daniel), un'assistente editoriale, è stanca di essere l'unica ragazza di colore nella sua azienda, quindi è entusiasta quando Hazel (Murray) viene assunta; ma quando la stella di Hazel inizia a crescere, Nella entra in una spirale negativa e scopre che qualcosa di sinistro sta accadendo in azienda".

Harris ha raccontato a Entertainment Weekly che The Other Black Girl è stata ispirata dalle sue esperienze di lavoro nel mondo dell'editoria.

"Lavoravo nell'editoria ed ero l'unica assistente editoriale nera, l'unica impiegata nera a tempo pieno del mio piano", ha detto Harris. "Ricordo di aver visto un'altra donna di colore uscire dal bagno dopo circa due anni e mi sono chiesta: 'Chi è questa persona?'. Sono rimasta colpita dall'emozione di vederla".

La scrittrice ha anche parlato di come sia il libro che la serie siano una miscela di generi, tra cui l'horror: "Sono sempre stata molto appassionata di horror, come The Stepford Wives e Rosemary's Baby e di Stephen King e di tutte quelle cose che possono essere sbagliate in una persona", ha detto la Harris. "Vedo questo libro e lo show come un miscuglio di generi sicuramente".