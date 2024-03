Questa nuova serie tv di Disney+ è perfetta se amate la star Marvel Daniel Bruhl

Disney+ ha annunciato oggi, in occasione della conferenza stampa del Canneseries Festival in Francia, che sulla piattaforma di streaming on demand debutterà in esclusiva la nuova serie tv con Daniel Bruhl, amatissimo attore di Bastardi senza gloria già visto sui canali Disney grazie alla Marvel.

Stiamo parlando di Becoming Karl Lagerfeld (progetto precedentemente noto come Kaiser Karl), serie tv in sei episodi prodotta da Gaumont e Jour Premier che debutterà con tutti le puntate il 7 giugno 2024, in esclusiva su Disney+ a livello internazionale e su Hulu negli Stati Uniti.

Come si può vedere nel trailer disponibile nel player in calce all'articolo, la storia è ambientata nel 1972 e segue Karl Lagerfeld (Daniel Brühl), uno stilista di prêt-à-porter sconosciuto al grande pubblico: quando incontra e si innamora del sensuale Jacques de Bascher (Théodore Pellerin), un giovane dandy ambizioso e problematico, il più misterioso degli stilisti osa sfidare il suo amico (e rivale) Yves Saint Laurent (Arnaud Valois), genio dell’haute couture sostenuto dal discusso uomo d’affari Pierre Bergé (Alex Lutz).

Becoming Karl Lagerfeld porta il pubblico nel cuore degli anni ‘70, a Parigi, Monaco e Roma, per seguire la crescita formidabile di questa personalità complessa e iconica della couture parigina, già spinta dall’ambizione di diventare l'imperatore della moda. Tra glamour e conflitti personali, feste grandiose e passioni distruttive, la serie svela la storia di Karl prima di Lagerfeld.

La serie, lo ricordiamo, sarà disponibile dal 7 giugno prossimo in esclusiva su Disney+.

