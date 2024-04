La serie TV di Fallout è un miracolo forse ancora più importante di The Last of Us

Possiamo tirare un sospiro di sollievo: come si evince dalla nostra recensione della serie di Fallout, l'adattamento televisivo firmato Amazon Prime Video ha centrato il suo obiettivo. A conti fatti credo che questa trasposizione sia un mezzo miracolo, forse ancora più importanti di quanto fatto con The Last of Us di HBO.

Mettiamo subito i puntini sulle i: tenendo conto anche della nostra recensione della serie di The Last of Us, il progetto ideato da Craig Mazin e Neil Druckmann può essere considerato complessivamente superiore a questo Fallout, tenendo conto della qualità della scrittura e anche del valore del suo cast di interpreti.

Concedetemi però di affermare che, per quanto delicata, l'operazione di riadattamento del capolavoro Naughty Dog forse era più "facile" rispetto allo show ispirato al franchise di Bethesda: in fondo, anche nella sua versione videoludica, The Last of Us era già di per sé un'operazione dallo spirito multimediale, con una cura nella sceneggiatura e nella messinscena che strizzava ampiamente l'occhio al medium cinematografico. La sfida di HBO consisteva nel dare al proprio prodotto la stessa carica emotiva del videogame, e ad oggi possiamo dire che il network ci è riuscito alla grande.

Trasformare Fallout in una serie TV, invece, poneva l'ostacolo aggiuntivo di dover condensare in poche ore di visione centinaia di ore di purissima Lore, un universo stratificato, a suo modo complesso, che non a caso ha quasi 30 anni sulle proprie spalle.

Racchiudere il valore di una saga così longeva in un'opera audiovisiva era tutt'altro che facile, e se teniamo conto che gli autori della serie sono riusciti persino ad approfondire alcune backstory del videogioco non possiamo che concedergli un sonoro applauso.

Per tutto il resto c'è anche la nostra videorecensione di Fallout, disponibile sul canale You Tube di Everyeye Plus. Potete guardarla dal player posto in alto, così da poter ascoltare il nostro giudizio condensato in una manciata di minuti.

