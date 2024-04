Quali sono le serie tv e i film più visti in streaming in questi giorni? La classifica

Quali sono le serie tv e i film più visti in streaming in questi giorni? In questo articolo vi illustriamo la classifica completa tra tutte le principali piattaforme di streaming on demand disponibili sul mercato.

Al primo posto rimane il film dei record di Prime Video Road House, remake del cult degli anni '80 con protagonista Jake Gyllenhaal, che si mantiene in prima posizione per la seconda settimana consecutiva, un risultato importante sia per il film che per Amazon Prime Video. Al secondo posto troviamo invece Il problema dei 3 corpi, l'epopea fantascientifica ad alto budget di Netflix creata dagli showrunner de Il Trono di Spade David Benioff e D.B. Weiss, che è passato dalla posizione numero 6 al secondo gradino del podio. Infine, al terzo posto c'è Shōgun, fenomeno di Disney+ ambientato nel Giappone feudale e ispirato all'omonimo romanzo.

La top five è completata da Homicide: New York al quarto posto, la serie true-crime di Netflix del creatore di Law & Order Dick Wolf, e da The Gentlemen al quinto posto, altro titolo Netflix, che ad un mese dalla sua uscita si conferma in pianta stabile nella top10.

Qui sotto la classifica completa dei titoli più visti in streaming:

Road House (film Prime Video) Il problema dei 3 corpi (serie tv Netflix) Shogun (serie tv Disney+) Homicide: New York (serie tv Netflix) The Gentlemen (serie tv Netflix) The Accountant (film, disponibile su Netflix) On the line (film, disponibile su Netflix) Testament: The Story of Moses (serie tv Netflix) Shirley (film Netflix) Irish Wish (film Netflix)

