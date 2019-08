La serie TV su Ghost Rider avrà contenuti molto maturi

Non molto tempo fa Marvel Television annunciava una serie TV su Ghost Rider, che verrà prodotta e distribuita da Hulu. Nel corso di una recente intervista, il boss della divisione televisiva della Casa delle Idee Jeph Loeb ha chiarito un concetto fondamentale sulla serie: Ghost Rider sarà un prodotto maturo.

La dichiarazione è arrivata nel corso di una recente intervista, quando a Jeph Loeb fu chiesto come mai la serie live-action incentrata sull'anti-eroe Marvel (rivedremo Gabriel Luna nei panni di Ghost Rider, come fu in Agents of SHIELD) verrà distribuita da Hulu e non da ABC.

La risposta è stata chiara: rispetto al network statunitense, la piattaforma Hulu permetterà alla serie di proporre contenuti ben più maturi rispetto a una serie per ragazzi. Ecco le sue dichiarazioni integrali:

"Non abbiamo mai avuto intenzione di produrla per la ABC, perché volevamo realizzare uno show che fosse più maturo. Peraltro, il peso su questa serie è lo stesso che gravava sulla prima stagione di Daredevil: in entrambi i casi parliamo di un prodotto per la TV che riscrive un personaggio apparso al cinema, il pubblico conosce già il loro nome. Le aspettative su Daredevil erano tali che ci hanno spinto a realizzare un'opera che si è poi rivelata per ciò che era. La buona notizia è che il pubblico ama Gabriel Luna, ha adorato il suo personaggio e il livello di effetti speciali. La parte più eccitante di tutto questo è che ci spingeremo oltre.

La cosa che più amiamo è che possiamo presentare un eroe Marvel che è amato e temuto al tempo stesso, il pubblico crede che sia un mostro, ma alla fine realizza che lui è l'eroe e non il cattivo. É qualcosa che non abbiamo mai fatto prima. Inizieremo con Ghost Rider, visto che abbiamo convinto Gabriel Luna a riprendere il ruolo che aveva già coperto in Agents of SHIELD. Poi ci occuperemo di Helstrom, ma ci sono anche un altro paio di prodotti che non abbiamo ancora svelato".

Con quest'ultima frase Jeph Loeb si riferisce al progetto intitolato Adventure into Fear, che includerà una serie di storie su anti-eroi Marvel come, per l'appunto, lo spirito della vendetta.