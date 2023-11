Le serie tv più importanti in uscita nel 2024

Il 2023 volge al termine e siamo già in attesa di tutte le serie tv più importanti che usciranno nel corso del 2024, almeno stando alle ultime informazioni che abbiamo: pronti a scoprire quelle da non perdersi assolutamente?

Cominciamo con True Detective: Night Country, quarta stagione della serie televisiva investigativa che dovrebbe arrivare il 14 gennaio 2024, con Jodie Foster che torna nel ruolo di poliziotta alla caccia di un killer dopo la sua apparizione iconica ne Il silenzio degli innocenti.

Su Netflix il 22 febbraio 2024 è il turno del live action di Avatar, e infatti eccovi il trailer di Avatar La leggenda di Aang.

A febbraio, precisamente il 25, si torna nel mondo di The Walking Dead con lo spin-off di Rick e Michonne (qua il trailer di The Walking Dead The Ones Who Live).

Il 21 marzo è invece fissata su Netflix Il problema dei tre corpi, serie tv fantascientifica ideata dai due autori di Game of Thrones, cioè David Benioff e D.B. Weiss, che potrebbe riportare in auge il nome del duo visto che anche in questo caso si tratta di un adattamento.

Non sappiamo ancora la data di uscita e a questo punto chissà quando arriverà ma siamo speranzosi e infiliamoci anche Daredevil: Born Again che si spera possa arrivare su Disney+ per la fine del 2024.

A fine 2024 dovrebbe anche arrivare The Penguin, la serie tv sul Pinguino di Colin Farrell ripreso direttamente da The Batman di Matt Reeves.

Così come la seconda stagione di Mercoledì, che al momento dovrebbe arrivare verso ottobre 2024.

E voi quali serie tv state aspettando di più per il 2024? Diteci la vostra nei commenti!