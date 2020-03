La serie tv Loki potrebbe anticipare l'identità del villain di Christian Bale in Thor 4?

Grazie alle ultime dichiarazione di Tessa Thompson, ora sappiamo con certezza che Christian Bale sarà il villain di Thor: Love and Thunder, seppur non abbiamo ancora idea di chi questi possa essere. Che la serie tv di Disney+ Loki possa fornirci qualche indizio al riguardo?

A quanto pare, sarebbero state le più recenti foto dal set di Loki a far partire la teoria.

Secondo quanto scritto anche nell'articolo di DigitalSpy, la presenza del Roxxcart Evacuation Shuttle, riconducibile alla Roxxon Energy Corporation, un nome ricorrente nel MCU, tra film e serie tv, suggerirebbe anche l'introduzione del CEO della compagnia, ovvero Dario Agger.



Dario Agger a.k.a Minotauro è un personaggio di una certa rilevanza nei fumetti di Thor, poiché la sua prima apparizione avvenne in Thor: God of Thunder #19, ed è tra i più noti avversari del Dio del Tuono di Jane Foster. Cresciuto in una famiglia benestante, Agger ha assunto per la prima volta le sembianze del Minotauro all'età di 9 anni, dopo un incidente in mare che lo lasciò unico superstite sull'isola di famiglia, e dopo il quale passò la notte a pregare che qualcuno lo aiutasse. E qualcuno venne effettivamente in suo aiuto, se così si può dire, e il ragazzo promise di vendicarsi dei suoi nemici con i poteri acquisiti.

Ora, secondo la teoria già menzionata, Bale potrebbe essere Dario Agger/Minotauro, oltre a preparare il terreno per dei futuri personaggi Marvel legati alla mitologia greca.



Non sappiamo se questa connessione possa davvero portare a un tale risvolto, ma vale la pena ricordare che di recente anche il fumettista Jason Aaron, il quale lavorò anche alla run di Thor: God of Thunder, ha "votato" per Agger/Mintauro come possibile personaggio interpretato da Bale (trovate il post in calce alla notizia). E poi, come ricorda anche DigitalSpy, proprio la lettura dei fumetti di Aaron da parte di Waititi avrebbe incoraggiato il ritorno di Natalie Portman per Thor: Love and Thunder.



Insomma, finora sono tutte supposizioni, ma voi cosa ne pensate? Vi pare plausibile come teoria? Fateci sapere nei commenti.