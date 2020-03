Nella serie TV Loki ci sarà un'attrice di The Walking Dead?

In base a un rumor riportato dal portale Geeks Worldwide, all'interno della serie TV Loki, che sarà disponibile sulla piattaforma streaming Disney+, dovrebbe far parte del cast una star proveniente da The Walking Dead.

Giorni di importanti novità per uno dei prodotti di casa Disney/Marvel più atteso dai fan. Dopo le prime foto dal set con Tom Hiddleston, ecco arrivare un dettaglio che sembrerebbe aver svelato la presenza dell'attrice Cailey Fleming, interprete del personaggio di Judith Grimes nello show di AMC.

La notizia è stata appresa dopo che il portale ha reso pubblico un aggiornamento di IMDb Pro sulla serie TV, segnalando la presenza di Fleming nel ruolo di Young Sylvie. Quest'ultima molto probabilmente sarà la versione giovanile di Sylvie Lushton, conosciuta nei fumetti come l'Incantatrice, personaggio che riceve i poteri grazie a Loki, a cui sarà devota.

Fleming si dovrebbe quindi unire a un cast che vede già la presenza dell'attrice Gugu Mbatha-Raw in Loki, protagonista dell'acclamato episodio di Black Mirror, San Junipero, e di Owen Wilson che sarà nella serie di Disney+, anche se per entrambi non sono stati svelati dettagli sui personaggi che interpreteranno.

Vi ricordiamo infine che la piattaforma streaming di Disney in Italia sarà disponibile tra poche settimane e Loki dovrebbe debuttare verso la primavera del 2021.