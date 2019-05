Una serie TV Marvel su Moon Knight è ancora possibile?

Non molto tempo fa, in casa Marvel Studios, si è tornati a parlare della licenza su un personaggio molto amato: il vigilante noto come Moon Knight. È ancora possibile una serie TV sulla celebre e tenebrosa figura della Casa delle Idee? In un futuro prossimo, possiamo dire di sì.

Pochi giorni or sono, infatti, gli sceneggiatori di Avengers: Endgame hanno parlato di tutto ciò che non sono riusciti ad inserire nel colossale cinecomic diretto dai fratelli Russo. Tra i vari argomenti c'era proprio Moon Knight, ma i producer avevano lasciato intendere che le volontà per un film standalone su questo personaggio esistevano, seppur la risoluzione di un nodo simile fosse complicata.

Ebbene, queste recenti dichiarazioni ci permettono di speculare sull'esistenza o meno di uno show televisivo dedicato all'anti-eroe Marvel. In fondo, fanno notare i colleghi di comicbook.com, le trattative in casa Marvel Studios potrebbero essere ostiche proprio a causa di presunti diritti che furono insigniti a Marvel Television per il progetto legato all'universo di Daredevil e affini.

Che la situazione sia destinata finalmente a sbloccarsi grazie all'avvento di Disney+? I Marvel Studios stessi potrebbero intervenire su Moon Knight e ordinare la produzione di una serie TV incentrata sul vigilante, da affiancare alle varie Falcon and the Winter Soldier, WandaVision, Loki eccetera.

Voi che ne pensate? Vi piacerebbe uno show su Moon Knight?