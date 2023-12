Quali serie tv Marvel e Star Wars usciranno su Disney+ nel 2024? L'elenco ufficiale

Quali serie tv Marvel e Star Wars usciranno su Disney+ nel 2024? In queste ore la piattaforma di streaming on demand ha diffuso la lista delle nuove serie tv in uscita su Disney+ il prossimo anno, ma per i mondi di Star Wars e del MCU era d'obbligo un articolo a parte.

Nel corso del 2024, infatti, saranno 5 le serie tv Marvel e Star Wars in arrivo su Disney+, tre targate Marvel Cinematic Universe e due dedicate alla galassia lontana lontana creata da George Lucas e prodotta da LucasFilm.

La prima serie tv Marvel Studios sarà Echo, in uscita il prossimo 10 gennaio 2024, con tutti gli episodi disponibili al momento del lancio: la serie racconta la storia di Maya Lopez, il cui comportamento spietato a New York la raggiunge nella sua città natale. Se vuole sperare di andare avanti, dovrà affrontare il suo passato, ricollegarsi alle sue radici di nativa americana e abbracciare il significato di famiglia e comunità. Successivamente, nel 2024 arriverà anche l’attesissima serie Agatha: Darkhold Diaries, con Kathryn Hahn che torna nel ruolo di Agatha, la lettrice del Darkhold di Westview amatissima dai fan, mentre sempre nel corso dell'anno debutterà in streaming anche la serie tv animata X-Men ‘97.

Per quanto riguarda il mondo di Star Wars, invece, la prima serie tv ad arrivare sarà Star Wars: The Acolyte, che debutterà nel corso dell'anno su Disney+ con una data che verrà comunicata prossimamente: la serie è un mystery-thriller che porterà gli spettatori in una galassia di segreti e di nuove forze del lato oscuro negli ultimi giorni dell’era dell’Alta Repubblica, e racconta la storia di una ex Padawan che si riunisce al suo Maestro Jedi per indagare su una serie di crimini, trovandosi però di fronte a delle forze più sinistre di quanto abbiano mai immaginato. Infine, nello stesso anno debutterà anche Star Wars: Skeleton Crew, che racconta la storia di quattro ragazzi che si perdono nell’immensità della galassia cercando di ritrovare la strada di casa.

Quale tra questi cinque progetti attendete di più? Ditecelo nei commenti. Nel frattempo, recuperate il trailer ufficiale di Echo.