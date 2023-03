Serie TV, ecco le migliori uscite di aprile 2023 in Italia!

Marzo 2023 sta volgendo al suo termine, e sono sempre di più le serie che il pubblico attende con un fervore mai visto prima. Ma mancano davvero pochi giorni al nuovo mese, e le sorprese sono ormai dietro l'angolo.

Tra le serie tv più attese straniere e non abbiamo in uscita su Netflix:

3 Aprile: Succession , stagione 4 (Sky Atlantic), nonché quarta e ultima stagione per la serie con Brian Cox

, stagione 4 (Sky Atlantic), nonché quarta e ultima stagione per la serie con Brian Cox 5 Aprile: Rocco Schiavone , stagione 5 (su Rai 2)

, stagione 5 (su Rai 2) 5 Aprile: The Good Mothers , stagione 1 (Disney+)

, stagione 1 (Disney+) 19 Aprile: How I met your Father , stagione 2 (Disney+), show in cui si assisterà ad un ritorno leggendario... letteralmente!

, stagione 2 (Disney+), show in cui si assisterà ad un ritorno leggendario... letteralmente! 27 Aprile: Sweet Tooth , stagione 2 (Netflix)

, stagione 2 (Netflix) 21 Aprile: The Good Doctor, stagione 6 (Rai2)

Queste le nostre top 6 in arrivo ad aprile. Ma il mese corrente non è ancora terminato, quindi abbiamo pensato di riportarvi le serie che usciranno in questi ultimi giorni di marzo.

29 Marzo: Unseen , Stagione 1 (Netflix)

, Stagione 1 (Netflix) 29 Marzo: Hotel Portofino , stagione 2 (Sky)

, stagione 2 (Sky) 30 Marzo: Un passo dal Cielo , Stagione 7 (Rai 1)

, Stagione 7 (Rai 1) 29 Marzo: Kindred , stagione 1 (Disney+)

, stagione 1 (Disney+) 31 Marzo: Imitazione di un crimine , stagione 1 (Netflix)

, stagione 1 (Netflix) 31 Marzo: Dottoressa Doogie, stagione 2 (Disney+)

Insomma, una lista di prime visioni e nuove stagioni per delle serie attesissime dal pubblico. Quale tra queste aspettate di più tra queste? Fatecelo sapere nei commenti!