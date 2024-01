Questa nuova serie tv sembra un mix tra Euphoria e Vampire Diaries, e vi conquisterà

È stato pubblicato il primo trailer della nuova serie BBC a tema sovrannaturale ormai vicina al debutto sul piccolo schermo. Domino Day seguirà le vicende di una giovane strega alla ricerca di se stessa e della sua nuova identità in un mondo magico sconosciuto. Lo show creato da Lauren Sequeira conterà 6 episodi, tutti ambientati a Manchester.

Dopo aver parlato delle cancellazioni di serie più dolorose del 2023, torniamo ad occuparci delle nuove opere che riempiranno i palinsesti e i cataloghi delle piattaforme e dei canali tv dando un primo sguardo al trailer di Domino Day, in uscita dal 31 gennaio 2024 sulla piattaforma BBC iPlayer e sul terzo canale del network.

La clip promozionale promette scene e tematiche che si rivolgono ad un pubblico adulto e una fotografia patinata che esalta colori dal tono acceso ed effetti speciali capaci di far immergere il pubblico in un mondo fatto di magia.

Siena Kelly interpreterà la protagonista di una serie che potrebbe ricordare, almeno da questo primo video, un mix tra Euphoria e una della tantissime produzioni per teenager con protagoniste creature fantastiche rivisitate per l’occasione.

La sceneggiatura, come detto, è stata affidata a Lauren Sequeira, conosciuta soprattutto per il proprio lavoro su Gangs of London, mentre a dirigere gli episodi sono state chiamate Eva Sigurdardottir e Nadira Amrani.

In attesa di capire se ci saranno possibilità di vedere Domino Day anche da noi, vi lasciamo al trailer della nuova serie su Frogger.