Serie tv o musica? Aumentano le visualizzazioni su Vevo durante la pandemia

Nell'epoca della pandemia di Coronavirus le piattaforme streaming sono state prese d'assalto e le serie tv, tra recuperi e inediti, sono diventate la quotidianità per tantissime persone costrette al lockdown nelle loro abitazioni. Tuttavia anche la musica ha fatto registrare ottimi ascolti, come dimostrano le visualizzazioni su Vevo dei videoclip.

I dati sembrano dare ragione a Vevo, con il genere di visualizzazione per famiglie aumentato di oltre il 45%, così come la visualizzazione di colonne sonore aumentate del 28%.

Il genere Family Viewing comprende musica e colonne sonore per bambini, musica cristiana, musica natalizia e simili.



Kevin McGurn, presidente delle vendite e della distribuzione di Vevo, ha dichiarato:"I contenuti video per le famiglie sono sempre stati parte integrante del catalogo di Vevo. Siamo fortunati ad avere valutazioni dei contenuti TV che collocano l'80% dei nostri video su TV-14 o superiore. Con le famiglie che guardano da casa ora più che mai, siamo davvero lieti di vedere i video delle più grandi star del mondo essere una fonte di conforto, creatività e comunità durante questo periodo".

La pandemia ha generato questo forte apprezzamento per le piattaforme streaming ma in generale era prevedibile che in un periodo d'isolamento nelle proprie abitazioni molte persone si potessero rifugiare in film, serie tv e video musicali.

Per quanto riguarda la musica, Alicia Keys apparirà nella nuova serie Amazon sugli eroi del Coronavirus. Ad inizio mese Cattelan ha suonato insieme a Benji & Fede nell'ultima puntata su Sky di E poi c'è Cattelan.