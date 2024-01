La nuova serie tv Netflix dai creatori di Narcos ha già conquistato critica e pubblico

Se vi mancavano un po' quelle atmosfere da inseguimenti, sparatorie e cartelli della droga condite da una colonna sonora vibrante, la nuova serie TV Netflix, dai co-creatori di Narcos Doug Miro e Carlo Bernard, basata sulla "Madrina della Coca" Griselda Blanco è quello che fa per voi.

La storia vera di Griselda vede una donna nascere e crescere in un contesto di estrema povertà, il cui riscatto segue il percorso della criminalità e si intreccia con il Cartello di Medellín. A interpretare la narcotrafficante è Sofia Vergara e la star di Modern Family sembra dar filo da torcere alla stessa serie Narcos: Griselda, infatti, ha già conquistato tutti con un indice di gradimento del'88% su Rotten Tomatoes. Il merito, per la critica, è da attribuire all'incredibile performance di Sofia Vergara che viene elogiata per aver finalmente dato una sfumatura diversa alle serie sui narcos. Per l'attrice, si tratta di un ruolo del tutto inedito nella sua carriera che, secondo il parere della critica, le ha permesso di mostrarsi al pubblico in un ruolo più maturo e complesso.

Il successo della serie TV sulla "Madrina della Cocaina" ha travolto Netflix ma non è stato tutto rose e fiori per il colosso dello streaming: Griselda è al centro di un contenzioso con la famiglia Blanco. Guai in vista per Netflix?