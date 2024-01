Questa nuova serie tv Netflix ha debuttato col 100% su Rotten Tomatoes

Netflix è ormai da anni una certezza assoluta per quanto riguarda il mondo dell'animazione: che si tratti di lungometraggi o di serie animate, la grande N può ormai sedersi al tavolo dei grandi sia per qualità media delle sue produzioni che per successo ottenuto, come dimostrano anche i numeri di una delle sue ultime produzioni.

Stiamo parlando di Masters of the Universe: Revolution, serie incentrata sulle avventure dell'amatissimo He-Man e seguito della precedente Masters of the Universe: Revelation (il cui film live-action, tra l'altro, potrebbe risorgere grazie a Prime Video dopo il successo di Barbie, con Mattel ora evidentemente più ottimista sulle sue potenzialità).

La nuova serie animata Netflix non sta soltanto macinando numeri importanti in termini di visualizzazioni, ma si sta anche facendo rispettare su Rotten Tomatoes, come dimostrano i voti che leggiamo in queste ore sul noto aggregatore di recensioni: Masters of the Universe: Revolution ha infatti esordito con un punteggio perfetto del 100%, confermandosi un'operazione decisamente riuscita da parte della piattaforma.

Vedremo, a questo punto, se la cosa si placherà o se la serie riuscirà a dare una continuità a questo clamoroso successo: e voi, avete già dato un'occhiata a questa Masters of the Universe: Revolution? Avevate già visto la stagione precedente? Fatecelo sapere nei commenti!