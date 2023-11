Le serie TV Netflix che dovreste tenere d'occhio questo mese

Netflix resta ancora oggi, nel marasma di piattaforme streaming di ogni genere, una certezza incrollabile per chi cerca qualcosa d'interessante da vedere sul fronte serialità televisiva: anche quest'autunno la grande N non delude le nostre aspettative, presentandoci una serie di titoli a cui potrebbe valere la pena dare un'occhiata.

Partiamo da quella che è probabilmente la vera serie del momento, vale a dire Tutta la Luce che non Vediamo: diretta da Shawy Levy, la mini-serie finita immediatamente in top 10 in decine di Paesi segue la storia di una ragazza e di suo padre in fuga dalla Parigi occupata dai nazisti con un diamante che non deve assolutamente finire nelle loro mani.

Bodies farà invece sicuramente la gioia di chi ama viaggi nel tempo, paradossi temporali e quant'altro: lo stesso cadavere viene ritrovato contemporaneamente in quattro diverse epoche, e in ognuna di queste un detective dovrà indagare sul suo omicidio; a proposito di crimini, in molti potrebbero ancora voler recuperare Lupin - Parte 3, terza e ultima parte della serie con Omar Sy.

Gli amanti dei documentari troveranno invece sicuramente pane per i loro denti con la prima stagione di Life on our Planet, mentre gli sportivi non dovrebbero mancare di dare uno sguardo a Beckham, la docu-serie incentrata proprio sull'ex-star di Manchester United e Real Madrid. E voi, avete già visto le serie elencate? Fatecelo sapere nei commenti!