Quali serie tv ci sono su Netflix? Ecco un'opera top per ogni genere

Netflix è un servizio di streaming in abbonamento che permette di guardare serie TV e film senza pubblicità su un dispositivo connesso a Internet. Ogni mese la piattaforma si arricchisce di contenuti sempre nuovi, ma oggi cercheremo di mettere un po' di ordine.

Migliore serie Anime / Cartoni Animati

Netflix, da qualche anno, ha deciso di inserirsi con prepotenza nel mondo degli anime e dei cartoni animati con numerose produzioni anche originali. In questo caso, oltre a grandi classici come Full Metal Alchemist Brotherhood, Death Note o Neon Genesis Evangelion non possiamo che citare prodotti originali come Castlevania. Quest'ultima è una serie che prende ispirazione dall'omonima serie videoludica e ha riscosso così tanto successo da ricevere ben 4 stagioni allo stato attuale.

Migliore serie Azione / Thriller

Per gli amanti dell'adrenalina e dell'avventura non lineare, Netflix spicca per alcune serie originali davvero di grande successo. Tra queste non possiamo non citare ovviamente La Casa di Carta, che si appresta a ricevere la sua quinta e ultima stagione. Si tratta di una serie spagnola di grandissimo successo mondiale che racconta le avventure di una banda di criminali che, seguiti da un geniale Professore, decidono di rubare nella Zecca di Stato spagnola e nella Banca di Spagna.

Migliore serie storica

In questo caso Netflix presenta alcune tra le serie più belle che si possano trovare. Dovendo sceglierne solo una non possiamo che citare The Crown che racconta la vita della regina Elisabetta II dagli anni Quaranta ai tempi moderni. Con il passare dei decenni, si rivelano intrighi personali, storie d'amore e rivalità politiche che hanno giocato un ruolo importante in alcuni eventi chiave del XX secolo. La vittoria di numerosi premi tra cui 7 Golden Globe sono un buon motivo per recuperarla.

Migliore Commedia

Qui la scelta è molto ardua, ma bisogna prenderla. Netflix presenta numerose commedie di successo tra cui How I Met Your Mother, New Girl e Community. Al top, però, ci sentiamo di inserire Brooklyn 99, ambienta in un distretto di polizia bistrattato da tutti, popolato da personaggi che sono uno più stereotipato dell’altro, e che proprio per questo funzionano così bene messi assieme. La componente crime, per quanto inevitabilmente presente, è secondaria alle assurdità dei protagonisti ed alle loro facce, che non potranno non strapparvi un sorriso.

Migliore Giallo /Crime / Poliziesco

White Collar, Lupin, L’alienista sono solo alcuni degli esempi principali, ma al primo posto vogliamo mettere Mindhunter. Cosa c’è di più crime della nascita della definizione stessa di serial killer? Mindhunter, ambientata alla fine degli anni ’70 in America, ripercorre proprio questo, con due agenti dell’FBI che non hanno paura di scavare nelle menti di assassini particolarmente efferati, talmente efferati da essere definibili come “mostri”. Peccato che allo stato attuale non si conosce ancora il futuro della serie.

Migliore Docuserie

Tra le serie originali Netflix, molte dei quali sono davvero dei capolavori, al top troviamo Il nostro pianeta che è la summa di tutte le produzioni dedicate alla Terra. Non si tratta solo di rimanere a bocca aperta di fronte alle bellezze della natura, filmate in modo magistrale, ma anche di prendere coscienza dei cambiamenti che l’uomo sta causando, di quel cambiamento climatico che non è una finzione da film apocalittico, ma una realtà tangibile, che ci coinvolgerà sempre di più.

Migliori serie TV Drammatiche

La scelta diventa nuovamente ardua con capolavori del calibro di Breaking Bad, Narcos, Downton Abbey, Peaky Blinders o Orange is the new Black. Al primo posto mettiamo After Life, serie scritta, diretta, prodotta ed interpretata dal comico Ricky Gervais. Si tratta di una serie autoriale a tutto tondo incentrata sull’elaborazione del lutto. Dopo la morte di sua moglie a causa del cancro, il protagonista, Tony, non riesce più a trovare un motivo per vivere. Le persone che lo circondano cercheranno di fargli capire perché deve andare avanti, mentre la serie viaggia su note agrodolci che vi faranno sorridere e piangere, proprio come la comicità di Gervais.

Migliore serie di Fantascienza e Fantasy

Con la recente Tenebre e Ossa, Netflix ha deciso di inserirsi di prepotenza in un filone ancora poco esplorato. In realtà aveva già dimostrato di averne le capacità con The Witcher, ma ha voluto andare oltre. Questo per quanto riguarda il fantasy, ma tra le produzioni davvero degne di nota che uniscono in qualche modo i due filoni troviamo certamente Dark e Black Mirror. Sebbene il secondo abbia intrapreso una parabola discendente nella qualità, la prima ha dimostrato che anche le produzioni minori di Netflix hanno una forza incredibile. (Ovviamente non bisogna sottovalutare neanche Stranger Things e The Umbrella Academy, ma sarebbe stato alquanto scontato inserirle).

Migliore Teen Drama / Adolescenziale

The Politician, Sex Education e Atypical sono i tre capisaldi del genere su Netflix. Raccontano tre storie diametralmente opposte, ma entrambe fanno parte dello stesso filone narrativo. In questo caso è difficile decidere quale sia la migliore, lo lasciamo fare a voi questa volta.

A proposito della piattaforma, recentemente Netflix ha presentato una nuova, interessante funzione per i più indecisi. Infine vi lasciamo alla nostra recensione della prima stagione di Tenebre e Ossa, ultima serie di grande successo di Netflix.