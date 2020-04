La serie tv olandese Lord and Master è in arrivo su Rai Premium dal 2 aprile

La Rai ha annunciato una novità nel suo palinsesto: a partire da domani, 2 aprile, Lord and Master verrà trasmessa in seconda serata su Rai Premium, ogni giovedì con un doppio episodio. La serie comedy-poliziesca è una produzione olandese ed è ispirata alla serie britannica The Saint (Il santo).

Loard and Master segue le vicende di un affascinante investigatore privato alle prese con casi da risolvere e con la ricerca della verità sul suo passato. Valentijn Rixtus Bentinck (interpretato da Daan Schuurmans) è infatti un investigatore che è vissuto in collegio fin dalla tenera età e che si è ritrovato con un fondo fiduciario milionario intestato.

Così, mentre svolgerà la propria professione, tenterà di ricostruire la sua stessa storia e di scoprire chi è stato ad abbandonarlo quando era solo un bambino e chi è stato a istituire il fondo fiduciario. Nelle sue imprese Valentijn è affiancato da Suze Geleijnse (Sytske van der Ster), successivamente sostituita da Florence “Floor” van Nijevelt Guljé, interpretata da Sophie van Winden. Il serial è ideato da Daan Schuurmans e Willem Zijlstra e si rifà a Il Santo, andata in onda su ITV tra il 1962 e il 1969 e con protagonista Roger Moore, uno dei James Bond più celebri.

Lord and Master è composto da due stagioni di 10 episodi ciascuna, trasmessi per la prima volta su Rai 1 tra il 2017 e il 2018.



Restando in casa Rai, vi ricordiamo che Ballando con le stelle è stato rinviato, mentre ieri sera è andato in onda il charity show Musica che Unisce, un evento benefico che ha suscitato la delusione di Cristina D'avena, la quale avrebbe voluto partecipare.